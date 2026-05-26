operaio muore schiacciato da una pressa tragedia sul lavoro ad altopascio

Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro in un’azienda di Altopascio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da una pressa durante l’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Altopascio (Lucca), 26 maggio 2026 – Tragedia in una azienda di Altopascio: un operaio di 30 anni è morto per un terribile incidente sul lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 11,30 in un’azienda di prodotti farmaceutici di Spianate, la Cora Srl. L’operaio, secondo le prime informazioni, sarebbe stato schiacciato da una pressa. Il soccorso dei colleghi. I colleghi, appena si sono resi conto di quanto accaduto, hanno soccorso il 30enne e iniziato a praticare le manovre rianimatorie, poi proseguite all’arrivo dei sanitari del 118 ma per lui non c’era più nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Altopascio, i carabinieri, i vigili del fuoco, i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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