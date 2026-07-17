Un uomo di 43 anni è stato travolto e ucciso da un convoglio sui binari vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro, nel primo pomeriggio di oggi. L’incidente è avvenuto lungo la linea ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. L’operaio residente a Latisana è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Un operaio di 43 anni, residente a Latisana (Udine), ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, 17 luglio, in un tragico incidente sul lavoro avvenuto lungo la linea ferroviaria vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 13, facendo intervenire immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni raccolte dagli investigatori, il lavoratore, cittadino tunisino e dipendente di un’azienda appaltatrice impegnata nei lavori sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo di servizio durante le operazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro in Friuli: operaio muore sui binari travolto da un convoglio

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