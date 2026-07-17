Operaio travolto dal treno mentre lavora sui binari | 43enne morto sul colpo
Un operaio di 43 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre lavorava sui binari vicino alla stazione di San Giorgio di Nogaro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio. L'uomo, originario della Tunisia e residente a Latisana, è morto sul colpo nell’incidente avvenuto lungo i binari ferroviari. Non ci sono altri dettagli disponibili sull’accaduto.
SAN GIORGIO DI NOGARO (UDINE) - Operaio travolto e ucciso dal treno mentre lavorava sui binari: è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro dove un 43enne di origini tunisine e residente a Latisana è morto nell'incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari. L'allarme e i soccorsi L'allarme è scattato verso le 13. Secondo una prima ricostruzione - apprende l'ANSA dalla Questura di Udine - l'operaio, dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo dei lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo d'opera, ma dopo essere inciampato e finito sotto un altro convoglio, che transitava in quel momento senza passeggeri e che proveniva dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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