Tragedia per Silvio Baldini | muore a 30 anni la figlia Valentina
Valentina Baldini, figlia di un allenatore noto, è morta a 30 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La scomparsa ha suscitato shock tra amici e conoscenti. La giovane donna era conosciuta nel suo ambiente e molto stimata. La famiglia si è detta sconvolta dalla perdita improvvisa. La notizia ha fatto il giro dei media locali e nazionali.
Una tragedia. Valentina Baldini, figlia del c.t. dell'Under 21 azzurra Silvio, è morta a soli trent'anni. Per l'allenatore toscano è sempre stata una fonte di ispirazione. Era affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Baldini aveva parlato più volte del loro legame: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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