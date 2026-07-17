Tragedia per Silvio Baldini | muore a 30 anni la figlia Valentina

Notizia in breve

Valentina Baldini, figlia di un allenatore noto, è morta a 30 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La scomparsa ha suscitato shock tra amici e conoscenti. La giovane donna era conosciuta nel suo ambiente e molto stimata. La famiglia si è detta sconvolta dalla perdita improvvisa. La notizia ha fatto il giro dei media locali e nazionali.