Tragedia per Silvio Baldini | a 30 anni è morta la figlia Valentina

La figlia di 30 anni del commissario tecnico ad interim della Nazionale di calcio è deceduta. La donna, affetta da una grave tetraparesi spastica dalla nascita, è morta a causa di una malattia.

Un gravissimo lutto ha colpito Silvio Baldini, l’attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale di calcio e titolare dell’Under 21. A causa di una malattia che aveva sin dalla nascita, una grave tetraparesi spastica, è morta all’età di 30 anni la figlia Valentina. La nota di cordoglio del Perugia. “AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, attuale c.t. della Nazionale Under 21 ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini”, ha scritto la squadra umbra sui propri profili social dando la notizia della scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Tragedia per Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia Valentina

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