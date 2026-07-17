Ragazzo di 15 anni muore folgorato in un luna park nel Savonese | giocava al tira pugni Chiuse le giostre

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all’ospedale di Savona dopo essere stato folgorato mentre giocava al “tira pugni” in un luna park di Spotorno. Le giostre sono state chiuse immediatamente. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Stava giocando al “ tira pugni ” quando una scossa elettrica lo ha folgorato. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all’ospedale di Savona dopo essere andato in un luna park di Spotorno. Come riporta La Stampa il giovane aveva tirato un calcio al famoso gioco di forza. L’allarme è scattato intorno alle 23: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 Savona. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savon dove i medici hanno tentato per oltre due ore di rianimarlo, ma inutilmente. Il luna park è stato chiuso da un’ordinanza del Comune di Spotorno in attesa di chiarire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park mentre gioca con un punchingball

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Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com

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