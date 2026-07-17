Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell' Italia aveva 30 anni ed era affetta da tetraparesi spastica

Morta a 30anni Valentina Baldini, la figlia del ct dell'Italia Silvio: la ricercatrice era affetta tetraparesi spastica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

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