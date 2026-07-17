Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell' Italia aveva 30 anni ed era affetta da tetraparesi spastica

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico della nazionale di calcio. La giovane donna, ricercatrice, soffriva di tetraparesi spastica.

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Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

Video Valentina Baldini, figlia di Silvio, muore a 30 anni dopo lotta contro rara malattia

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