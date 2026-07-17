Tragedia in un luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato | indagini in corso
Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato in un luna park di Spotorno. La polizia locale ha sequestrato l’area dell’incidente e il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura del parco. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma non è stato possibile salvarla. La procura ha avviato un’indagine per stabilire eventuali responsabilità.
Tragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. La polizia locale ha posto sotto sequestro l'area dove è accaduto il fatto e il sindaco ha chiuso il parco con un'ordinanza. La Procura indaga sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di SpotornoUn ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato.
Leggi anche: Saronno, ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno
Temi più discussi: Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni; Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato; Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno; Nucleare: un progetto insensato.
Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com
Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco facebook
(Spoiler estesi) Ormund Hightower e il Piano di Daeron in HotD reddit
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park mentre gioca con un punchingball, l'ipotesi del corto circuitoMuore a 15 anni folgorato al luna park. La tragedia si è consumata ieri sera a Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è morto ... msn.com
Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgoratoTragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato ... msn.com