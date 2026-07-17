Tragedia in un luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato | indagini in corso

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato in un luna park di Spotorno. La polizia locale ha sequestrato l’area dell’incidente e il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura del parco. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma non è stato possibile salvarla. La procura ha avviato un’indagine per stabilire eventuali responsabilità.

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Tragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. La polizia locale ha posto sotto sequestro l'area dove è accaduto il fatto e il sindaco ha chiuso il parco con un'ordinanza. La Procura indaga sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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