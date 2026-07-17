Tragedia in un luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato | indagini in corso

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato in un luna park di Spotorno. La polizia locale ha sequestrato l’area dell’incidente e il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura del parco. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma non è stato possibile salvarla. La procura ha avviato un’indagine per stabilire eventuali responsabilità.