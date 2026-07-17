Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno
Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, e il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno. La tragedia intorno alle 23 di giovedì sera. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. La polizia locale della cittadina ha sequestrato la parte di baracconi coinvolte nell’incidente. Questa mattina il sindaco Mattia Fiorini ha emesso un’ordinanza di chiusura totale del Luna Park. “Per la sicurezza di tutti, gli accertamenti sono in corso”. 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it
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