ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di spotorno

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, e il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Paolo di Savona. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.