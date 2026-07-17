Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato folgorato all’interno di un luna park. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì, mentre si trovava tra le attrazioni dell’area delle giostre. La serata di svago si è trasformata in tragedia davanti agli occhi di visitatori e famiglie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il giovane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una serata al luna park di Spotorno, iniziata come un momento di svago tra luci, attrazioni e famiglie, si è conclusa con una tragedia. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato all’interno dell’area delle giostre nella tarda serata di giovedì. L’episodio ha provocato forte sgomento nella cittadina della provincia di Savona. La zona, frequentata in quelle ore da numerose persone, è stata raggiunta dai soccorsi e dalle forze dell’ordine, mentre venivano avviate le prime verifiche per chiarire l’esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato intorno alle 23. I sanitari sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza al giovane, apparso fin da subito in condizioni estremamente critiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia al luna park, muore ragazzino di 15 anni: il dramma davanti a tutti

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TRAGEDIA AL LUNA PARK: SI SPEZZA IL CAVO DI UNA GIOSTRA CHE PRECIPITA NEL VUOTO: CI SONO FERITI

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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna parkUn ragazzo di 15 anni è morto il 16 luglio, intorno alle 23, dopo essere stato folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona.

Temi più discussi: Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato; Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni; Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno; Riccione, torna il Summer Park Fest: una serata al Luna Park all'insegna dell'inclusione.

A 15 anni muore folgorato in un luna park. La tragedia giovedì sera, intorno alle 23, a #Spotorno ( #Savona), mentre il ragazzo giocava con un punching ball. È deceduto all'ospedale San Paolo di Savona dopo un paio di ore buff.ly/ppinHLE x.com

Folgorato al luna park, muore quindicenne: la tragedia a SpotornoTragedia a Spotorno: un quindicenne folgorato al luna park muore in ospedale. Inutili i soccorsi, verifiche in corso per chiarire la dinamica. ilsecoloxix.it

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