ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park

Un ragazzo di 15 anni è morto il 16 luglio, intorno alle 23, dopo essere stato folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. La notte, si sono attivate le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma il giovane non è riuscito a salvarsi. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata del 16 luglio dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti salvare il ragazzo., Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. La polizia locale della cittadina ha sequestrato la parte di baracconi coinvolte nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park di Spotorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all’ospedale San Paolo di Savona. Il sindaco x.com

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