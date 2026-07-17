Tragedia al luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato da scossa elettrica | indagini in corso
Un ragazzo di 15 anni è morto al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato mentre usava un calciometro. La scarica elettrica lo ha colpito mentre si trovava tra le attrazioni. Sul posto sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma i tentativi di rianimarla sono falliti. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.
Tragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. Sembra che il ragazzo stesse utilizzando un "Calciometro" quando è stato investito dalla scarica elettrica. La Procura indaga sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SPOTORNO, tragedia al LUNA PARK: 15enne MUORE FOLGORATO mentre gioca al Tira pugni
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tragedia in un luna park di Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato: indagini in corso
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di SpotornoUn ragazzo di 15 anni è morto ieri sera al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato.
Temi più discussi: Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni; Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato; A 15 anni muore folgorato al luna park a Spotorno: forse colpito da una scarica del pungiball; Spotorno, 15enne muore folgorato al Luna Park. Sindaco: Potrebbe avere influito temporale.
Tragedia al luna park: ragazzo di 15 anni muore folgoratoTragedia al luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto folgorato. In corso le indagini per capire che cosa sia successo. Tragedia al luna park: ragazzo di 1 ... notizie.it
Tragedia al luna park di Spotorno nella sera di giovedì 16 luglio. Un ragazzo di 15 anni residente a Saronno è morto dopo essere rimasto folgorato da una scossa elettrica mentre stava tirando un calcio al gioco del Tira pugni. Soccorso dall’automedica del 1 x.com
Il ragazzo è deceduto in ospedale dopo una forte scarica elettrica partita da un gioco a misurazione di forza https://www.oggitreviso.it/tragedia-al-luna-park-quindicenne-muore-folgorato-vicino-una-giostra-au23899-381579 facebook
Tragedia al luna park di Spotorno, ragazzo di 15 anni muore folgorato da scossa elettrica: indagini in corsoTragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park ... fanpage.it