Tragedia al luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato da scossa elettrica | indagini in corso

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato mentre usava un calciometro. La scarica elettrica lo ha colpito mentre si trovava tra le attrazioni. Sul posto sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma i tentativi di rianimarla sono falliti. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

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Tragedia a Spotorno (Savona), dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato in un luna park. Sembra che il ragazzo stesse utilizzando un "Calciometro" quando è stato investito dalla scarica elettrica. La Procura indaga sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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