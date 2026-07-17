Tragedia al luna park di Spotorno ragazzo di 15 anni muore folgorato da scossa elettrica | indagini in corso

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto al luna park di Spotorno dopo essere stato folgorato mentre usava un calciometro. La scarica elettrica lo ha colpito mentre si trovava tra le attrazioni. Sul posto sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma i tentativi di rianimarla sono falliti. La zona è stata messa sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.