Savona, 17 lug. - (Adnkronos) - Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. La polizia locale ha sequestrato l'impianto e il sindaco Mattia Fiorini ha chiuso il Luna Park con un'ordinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - **Savona: folgorato al Luna Park, 15enne di Saronno muore in ospedale**

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