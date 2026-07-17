Traffico Roma del 17-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20:30 del 17 luglio 2026 si segnalano code a tratti sull’autosole di Roma, mentre il traffico sulla principale rete viaria della città risulta in parte rallentato. Un incidente tra veicoli ha causato alcuni rallentamenti, ma la circolazione generale non presenta congestioni significative.

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Luceverde Roma Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale restano code a tratti sull'autosole Dopo un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e Colleferro in direzione Napoli sulla Salaria possibili rallentamenti all'altezza della motorizzazione civile a causa dei lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente lavori che però Dovrebbero terminare domani in giornata Questa sera nell'ambito di Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle il concerto di Luchè possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle su via Appia Nuova ricordiamo che l'ippodromo E raggiungi e anche con i treni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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