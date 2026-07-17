Luceverde Roma Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria della capitale restano code a tratti sull'autosole Dopo un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e Colleferro in direzione Napoli sulla Salaria possibili rallentamenti all'altezza della motorizzazione civile a causa dei lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente lavori che però Dovrebbero terminare domani in giornata Questa sera nell'ambito di Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle il concerto di Luchè possibili ripercussioni per il traffico su via delle Capannelle su via Appia Nuova ricordiamo che l'ippodromo E raggiungi e anche con i treni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile.

Traffico Roma del 17-05-2026 ore 07:30Alle 07:30 di questa mattina, il traffico a Roma risultava leggermente congestionato in alcune zone, secondo le rilevazioni di Luceverde.

Temi più discussi: Brevi interruzioni del traffico in alcune vie cittadine per corsa ciclistica il 13, 15 e 17 luglio 2026; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana.

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Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e ... romadailynews.it

Traffico Roma del 17-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e ... romadailynews.it