Traffico Roma del 17-05-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 di questa mattina, il traffico a Roma risultava leggermente congestionato in alcune zone, secondo le rilevazioni di Luceverde. Per la sera, sono previste chiusure temporanee e limitazioni di traffico a partire dalle 21 di domenica 17 maggio, che dureranno fino alle 21 di lunedì 18 maggio. Sono stati segnalati possibili disagi e rallentamenti in alcune arterie principali, legati a lavori o eventi programmati. Per tutta la giornata, le autorità hanno indicato di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità.

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