Traffico Roma del 17-05-2026 ore 07 | 30
Alle 07:30 di questa mattina, il traffico a Roma risultava leggermente congestionato in alcune zone, secondo le rilevazioni di Luceverde. Per la sera, sono previste chiusure temporanee e limitazioni di traffico a partire dalle 21 di domenica 17 maggio, che dureranno fino alle 21 di lunedì 18 maggio. Sono stati segnalati possibili disagi e rallentamenti in alcune arterie principali, legati a lavori o eventi programmati. Per tutta la giornata, le autorità hanno indicato di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità.
Luceverde Roma trovati delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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