Traffico Roma del 17-07-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico sulla A24 a Roma è congestionato a causa di un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e il raccordo. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio del 17 luglio, intorno alle 18:30. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Si consiglia di evitare quella tratta o di percorrerla con cautela. La circolazione rimane rallentata fino a ulteriori aggiornamenti.

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