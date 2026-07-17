Il traffico sulla A24 a Roma è congestionato a causa di un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e il raccordo. La situazione si è sviluppata nel pomeriggio del 17 luglio, intorno alle 18:30. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. Si consiglia di evitare quella tratta o di percorrerla con cautela. La circolazione rimane rallentata fino a ulteriori aggiornamenti.

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale per un incidente traffico congestionato sull'autosole tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ripercussioni sulla direzione sud in fila a partire da San Cesareo ed è intenso il traffico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna Ardeatina e La Romanina sulla Salaria rallentamenti all'altezza della motorizzazione civile per lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente lavori che Dovrebbero terminare domani in giornata restiamo sulla Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2026 ore 18:30

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