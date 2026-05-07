Alle ore 18:30 del 7 maggio 2026 si registrano lunghe code lungo la carreggiata interna del raccordo a Roma, con traffico intenso che interessa diverse zone della città. La situazione si presenta difficoltosa in entrambe le direzioni, con rallentamenti diffusi e congestioni che coinvolgono le principali arterie di collegamento. Vari mezzi risultano fermi o procedono a passo d’uomo, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia e Salaria ed ancora seguire tra via della Bufalotta e La Rustica in colonna 20 anche in esterna tra la Cristoforo Colombo e la via Ardeatina segnalato anche un incidente rallentamenti per traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra il bivio per la tangenziale est e Viale Togliatti in direzione del raccordo anulare è trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia & via Salaria è ancora tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni sulla via Cristoforo Colombo traffico in coda tra via di Mezzocammino via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-05-2026 ore 18:30

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