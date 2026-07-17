Il 17 luglio 2026, alle 16:30, sulla rete di Roma si sono verificati problemi alle porte della città, lungo l’autostrada che collega la capitale. La situazione ha causato rallentamenti e code, secondo quanto comunicato da Roma infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Nessuna informazione su cause o eventuali incidenti è stata fornita. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono problemi alle porte della capitale sull'autosole lunghe code per un incidente tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli incidente anche sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Portonaccio a Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Salaria rallentamenti e code all'altezza della motorizzazione civile in uscita dalla città a causa dei lavori ad un cavalcavia già danneggiato da un incidente lavori che però Dovrebbero terminare domani in giornata E questa sera nell'ambito di Rock in Roma all'ippodromo delle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2026 ore 16:30

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