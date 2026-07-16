luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso a Roma sul Raccordo Anulare dove ci sono i coronamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è la farina più difficile la situazione in carreggiata interna il traffico è congestionato a causa di un incendio dalla Bufalotta Tiburtina code poi in uscita dalla capitale sulla Cassia bis Veientana dal raccordo anulare a che dicevi la causa un incidente rallentamenti e code per traffico su via Pontina in direzione di Latina tra Castel Romano e Pomezia e tra via apriliana è Aprilia sempre possibili rallentamenti in prossimità della questo che... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-07-2026 ore 17:30

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