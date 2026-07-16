Traffico Lazio del 16-07-2026 ore 17 | 30
Il traffico sulla rete principale del Lazio alle 17:30 del 16 luglio 2026 mostra un’intensità moderata, con maggiori concentrazioni di veicoli sul Raccordo Anulare di Roma. La circolazione risulta più fluida in altre aree della regione. Non sono segnalati incidenti o blocchi significativi. La situazione può variare nelle prossime ore.
luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso a Roma sul Raccordo Anulare dove ci sono i coronamenti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è la farina più difficile la situazione in carreggiata interna il traffico è congestionato a causa di un incendio dalla Bufalotta Tiburtina code poi in uscita dalla capitale sulla Cassia bis Veientana dal raccordo anulare a che dicevi la causa un incidente rallentamenti e code per traffico su via Pontina in direzione di Latina tra Castel Romano e Pomezia e tra via apriliana è Aprilia sempre possibili rallentamenti in prossimità della questo che... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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