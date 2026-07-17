Il traffico a Roma alle 14:30 del 17 luglio 2026 presenta rallentamenti nella zona di Lepanto. Un cantiere estivo interessa la stazione della metro A, situata in questa area. La presenza di lavori sta causando congestioni e deviazioni temporanee sul traffico stradale nelle vicinanze. La situazione è monitorata dai servizi di mobilità, che aggiornano sulla viabilità in tempo reale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantiere estivo nella stazione Lepanto della metro a da domani la fermata sarà chiusa per lasciare spazio a lavori di riqualificazione la chiusura è in programma fino al 30 agosto i treni continueranno a transitare senza però effettuare la fermata in alternativa si potrà utilizzare la stazione Ottaviano anche per i servizi di biglietteria da domani riaprirà al traffico via Salaria all'altezza della motorizzazione il tratto di strada interessato dai lavori per il ripristino della cavalcavia danneggiato nel 2021 la riapertura consentirà il ritorno alla normale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2026 ore 14:30

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