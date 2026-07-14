Traffico Lazio del 14-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:30 del 14 luglio 2026, sulla via Pontina in provincia di Latina si sono formate lunghe code a causa di un incidente tra il bivio della Laurentina per Ardea e Aprilia. Il traffico risulta rallentato in entrambe le direzioni, con i veicoli che si accumulano lungo la carreggiata. Non sono ancora state fornite informazioni dettagliate sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Luceverde Lazio Buon pomeriggio code per incidente in provincia di Latina sulla via Pontina tra il bivio della Laurentina per Ardea e Aprilia verso Terracina altre code sul mare ma siamo sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede nella zona Nord di Roma e troviamo con dei sulla via Salaria in uscita dalla città all'altezza della motorizzazione civile dove lavori al cavalcavia il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia è sempre sulla via Salaria ma in provincia di Rieti proseguono i lavori con riduzione di carreggiata tra Antrodoco e sigillo è facile anche qui incontrare rallentamenti e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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