A Roma, alle 11:30 del 17 luglio 2026, è stato segnalato traffico sul sito di Roma infomobilità. La causa è la realizzazione di una nuova rotatoria in una zona di Roma est, lavori che coinvolgono il servizio di luce verde e Roma servizi per la mobilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Roma est per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria è chiuso lo svincolo da via Casilina via Siculiana il collegamento tra le due strade avviene attraverso la viabilità provvisoria realizzata in via Biancavilla in tre via Siculiana è chiusa in direzione Casilina con la deviazione del traffico sempre in via Biancavilla in tema di cantieri domani riaprirà al traffico via Salaria all'altezza della motorizzazione tratto di strada interessato dai lavori per il ripristino di un cavalcavia danneggiato nel 2021 la riapertura consentirà il ritorno alla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-07-2026 ore 11:30

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