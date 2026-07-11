Traffico Lazio del 11-07-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 11 luglio 2026, il traffico sulla rete stradale della regione Lazio risultava molto intenso, con code e rallentamenti visibili nelle principali arterie. La circolazione dei mezzi pesanti era sospesa, mentre le auto si muovevano a passo d’uomo lungo le strade più trafficate. Le condizioni di traffico indicavano un aumento degli spostamenti tipici del fine settimana.
luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da traffico intenso per i consueti spostamenti del fine settimana Oggi fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 autorizzati dalla legge lo stop si ripeterà domani domenica 12 luglio in fascia oraria 722 proseguono i lavori sulla via Flaminia con riduzione di carreggiata in ti saltuari tra Riano Flaminio Castelnuovo di Porto prestare attenzione riduzione di carreggiata sulla via Salaria per lavori tra Antrodoco e sigillo In quest'ultima direzione possibile la formazione di rallentamenti In entrambe le direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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