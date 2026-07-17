Traffico Roma del 17-07-2026 ore 08 | 30
Un incidente si è verificato questa mattina sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare di Roma, vicino al bivio con la Roma. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La circolazione in quella zona risulta rallentata. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’incidente o sulle cause. Le autorità stanno monitorando la situazione e gestendo il traffico nella zona interessata.
Luceverde Roma Buongiorno ben trovati incidente lungo la carreggiata esterna del Raccordo Anulare ci sono ancora una menti tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia-acilia in direzione Quindi ancora in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra le uscite Prenestina e Tiburtina Per lo stesso motivo traffico intenso permangono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dallo svincolo Casilina fino all'uscita Ardeatina non particolarmente elevate invece volumi di traffico registrati al momento sulla rete viaria cittadina più intensa la circolazione Data l'ora sulle principali strade d'accesso al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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