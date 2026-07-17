Traffico Roma del 17-07-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare di Roma, vicino al bivio con la Roma. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati forniti dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La circolazione in quella zona risulta rallentata. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’incidente o sulle cause. Le autorità stanno monitorando la situazione e gestendo il traffico nella zona interessata.