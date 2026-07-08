Traffico Lazio del 08-07-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 8 luglio sulla carreggiata interna del raccordo anulare si è verificato un incidente, causando code a tratti nel traffico di Roma. La circolazione ha subito rallentamenti e rallentamenti sono segnalati lungo la tratta coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La polizia sta gestendo la viabilità e si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi.
luce verde Lazio buon pomeriggio a Roma per un incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anulare si incontrano code a tratti tra l'uscita per l'Aurelia è quella di Casal del Marmo si transita con difficoltà anche sulla via Salaria segnaliamo Code in uscita da Roma all'altezza della motorizzazione civile di ricordo che fino al 18 luglio la via saletta e rimane chiusa nelle due direzioni per i lavori al cavalcavia e quindi il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia con conseguenti rallentamenti Ed ora andiamo in provincia di Latina qui troviamo coda per un incidente sulla via Pontina in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Il traffico sulla via Salaria in uscita da Roma è congestionato, con code che si estendono fino alla motorizzazione civile.
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Patrizia Prestipino. . Archiviamo le botticelle a Roma e diamo una seconda vita ai cavalli. Quella che meritano: non più sull’asfalto bollente, non più stretti nella morsa del traffico, ma liberi sui prati. Il mio commento nel servizio del TGR Lazio. facebook
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