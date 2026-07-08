Traffico Lazio del 08-07-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Alle 17:30 del 8 luglio sulla carreggiata interna del raccordo anulare si è verificato un incidente, causando code a tratti nel traffico di Roma. La circolazione ha subito rallentamenti e rallentamenti sono segnalati lungo la tratta coinvolta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La polizia sta gestendo la viabilità e si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi.