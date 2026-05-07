Il traffico in Lazio il 7 maggio 2026 alle 17:30 mostra rallentamenti sulla diramazione Roma Nord, con un flusso di veicoli che procede a passo d'uomo. La circolazione risulta più lenta del normale in questa zona, mentre le altre arterie principali sembrano più scorrevoli. Non sono state segnalate incidenti o blocchi significativi, ma si consiglia di prevedere possibili attese in quella tratta.

luce verde Lazio Bentrovati rallentamenti per traffico intenso sulla diramazione Roma nord 3 raccordo anulare Settebagni in direzione Firenze trafficata la carreggiata interna raccordo con code tra Cassia e Salaria ed ancora seguire tra via della Bufalotta e La Rustica traffico incolonnato anche in esterna tra la via Pontina è l'uscita per la diramazione Roma Sud trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia intenso il traffico sulla via Pontina con code tra Spinaceto e di raccordo anulare sulla via Flaminia CUD è sempre per traffico tra Tor di Quinto di raccordo in uscita dalla capitale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-05-2026 ore 17:30

Notizie correlate

Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il...

Traffico Lazio del 07-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un concorso pubblico alla fiera di Roma difficoltà di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati un incidente con le traffico sulla A1 Roma Firenze tra Ponzano Romano la diramazione Roma nord verso Roma sempre per incidente ... romadailynews.it

#Narcotraffico, blitz tra #Campania e #Lazio - Gli arrestati sono gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook