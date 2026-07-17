Traffico Lazio del 17-07-2026 ore 09 | 30
Il traffico sulla rete viaria laziale alle 9:30 del 17 luglio 2026 risultava complessivamente scorrevole. Non sono segnalate congestioni o incidenti significativi sulla rete. La situazione rimane stabile senza variazioni rilevanti rispetto alla normale circolazione mattutina.
Luceverde Lazio Buongiorno dalla redazione Bentrovati traffico complessivamente scorrevole sulla rete viaria laziale nessuna segnalazione degli avvocati nessun impedimento sulle autostrade del territorio Per quanto riguarda il raccordo anulare permangono rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra le uscite Ardeatine Tuscolana sulla Salaria a ricordarmi lavori all'altezza della motorizzazione civile C'è una deviazione nelle due direzioni di marcia non è esclusa la formazione di incolonnamenti la strada dovrebbe riaprire domani in giornata proseguono i lavori sulla via Ardeatina senso unico alternato tra di Grotta Perfetta e via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA
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Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30Alle 09:30 del 9 luglio 2026, si registra traffico intenso sulle principali strade del Lazio.
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