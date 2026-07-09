Alle 17:30 del 9 luglio 2026, si registra un incidente al km 692,6 sulla rete autostradale del Lazio. Sul posto, ci sono incolonnamenti e tre mezzi coinvolti. Traffico rallentato anche al San Vittore Caianello, in direzione Napoli, a causa dell’incidente. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione ha causato code e rallentamenti lungo i tratti interessati.

luce verde Lazio per un incidente avvenuto al km 692 e 600 ci sono incolonnamenti e tre al San Vittore Caianello direzione di Napoli nell' incidente coinvolto un mezzo pesante e si transita su due corsie ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare code per traffico in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tranne il cane Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina è denso e traffico anche su via Pontina code a tratti tra via apriliana 2 Aprilia in direzione Latina anticipo poi lavori in programma per questa notte sulla diramazione di Roma nord dalle 22 chiusura del tratto Castelnuovo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 17:30

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