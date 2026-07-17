traffico illecito di rifiuti verso il pakistan due arrestati

Due persone sono state arrestate per traffico illecito di rifiuti verso il Pakistan. I rifiuti, tra cui pezzi di motore, compressori e scorie metalliche con oli esausti, venivano esportati dal sud-est asiatico. I rifiuti venivano poi riutilizzati senza adeguata bonifica. L'indagine ha scoperto un traffico internazionale di materiali pericolosi.

Un traffico illecito di rifiuti anche pericolosi, su base internazionale, per far “sparire“ pezzi di motore, compressori e altre scorie metalliche cariche di olii esausti nel sud est asiatico, dove quei rottami venivano poi riutilizzati senza essere stati bonificati. Anche se sulla carta figurava il contrario. È quanto ha posto in luce un’indagine dei carabinieri del Noe e della Dda di Brescia, che hanno ottenuto due misure cautelari (ai domiciliari) per la titolare e un dipendente della San Marco rottami srl, un’azienda di Bedizzole specializzata in recupero (così si legge sul sito web dell’azienda) e smaltimento di rifiuti metallici, ora sotto sequestro preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Video CC: Operazione Pakistan contro il traffico internazionale di rifiuti, eseguiti 2 arresti

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