I Pellegrino in libertà erano stati arrestati per traffico illecito di rifiuti
Il tribunale della Libertà ha annullato l’ordinanza di arresto nei confronti di Domenico e Nicola Pellegrino, che erano stati fermati per traffico illecito di rifiuti. La decisione è stata presa su richiesta del legale di fiducia degli imprenditori.
Gli imprenditori Domenico e Nicola Pellegrino tornano liberi. Il tribunale della Libertà, su istanza del legale Alessandro Billè, ha annullato l'ordinanza che ne disponeva gli arresti. La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia messinese, a metà maggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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