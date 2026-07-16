Due persone sono state arrestate e un impianto è stato sequestrato in provincia in un'operazione che ha scoperto un traffico illecito di rifiuti diretti in Pakistan. I Carabinieri del gruppo tutela ambientale di diverse città italiane hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal giudice. L’indagine ha riguardato container partiti dall’Italia e diretti in Pakistan, collegati a un traffico internazionale di rifiuti. Sono stati sequestrati anche alcuni impianti utilizzati per il trattamento illecito.

Container in viaggio dall'Italia al Pakistan. Una maxi operazione ha portato alla scoperta di un traffico internazionale illecito di rifiuti e i Carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Brescia, Napoli, Venezia e Milano stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, nell’ambito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari. È stato disposto l’arresto per due persone, altre quattordici sono state perquisite e un impianto di trattamento de rifiuti in provincia di Brescia è stato sequestrato (per un totale di 16 persone fisiche e 12 persone giuridiche indagate). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan: due arresti e sequestrato un impianto in provincia

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Traffico di rifiuti verso il Pakistan e l'Ue, arresti nel Bresciano

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