Tradito dal check-in in hotel a Napoli arresto show tra i vicoli di Porta Nolana

Da ilmattino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo con un’ordinanza di custodia cautelare ha tentato di effettuare il check-in in un hotel nel quartiere di Porta Nolana a Napoli, ma è stato arrestato durante le operazioni. L’alert generato dall’incrocio tra i dati forniti al momento del check-in e le banche dati delle forze dell’ordine ha segnalato la sua presenza. Nonostante sapesse di essere ricercato, ha comunque presentato i documenti alla reception, portando all’arresto. L’intervento si è svolto tra i vicoli del quartiere.

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Con il fiato sul collo. Sapeva che sulla sua testa pendeva un’ordinanza di custodia cautelare, eppure ha deciso ugualmente di sfidare la sorte. A tradirlo, l’Alert alloggiati generato dall’incrocio tra i documenti che aveva presentato alla reception della struttura in cui alloggiava e le banche dati delle forze dell’ordine. Quella che ne è venuta fuori è stata una caccia all’uomo chirurgica, andata in porto in brevissimo tempo grazie alla tenacia e alla conoscenza del territorio degli uomini della Squadra volanti del commissariato Vasto-Arenaccia. La latitanza del trentatrenne algerino, sospettato dalla Procura di Torre Annunziata di essere uno specialista del furto e della ricettazione, è giunta al capolinea oggi pomeriggio tra i vicoli di Porta Nolana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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