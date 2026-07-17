Un uomo con un’ordinanza di custodia cautelare ha tentato di effettuare il check-in in un hotel nel quartiere di Porta Nolana a Napoli, ma è stato arrestato durante le operazioni. L’alert generato dall’incrocio tra i dati forniti al momento del check-in e le banche dati delle forze dell’ordine ha segnalato la sua presenza. Nonostante sapesse di essere ricercato, ha comunque presentato i documenti alla reception, portando all’arresto. L’intervento si è svolto tra i vicoli del quartiere.

Con il fiato sul collo. Sapeva che sulla sua testa pendeva un’ordinanza di custodia cautelare, eppure ha deciso ugualmente di sfidare la sorte. A tradirlo, l’Alert alloggiati generato dall’incrocio tra i documenti che aveva presentato alla reception della struttura in cui alloggiava e le banche dati delle forze dell’ordine. Quella che ne è venuta fuori è stata una caccia all’uomo chirurgica, andata in porto in brevissimo tempo grazie alla tenacia e alla conoscenza del territorio degli uomini della Squadra volanti del commissariato Vasto-Arenaccia. La latitanza del trentatrenne algerino, sospettato dalla Procura di Torre Annunziata di essere uno specialista del furto e della ricettazione, è giunta al capolinea oggi pomeriggio tra i vicoli di Porta Nolana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Tradito dal check-in in hotel a Napoli, arresto show tra i vicoli di Porta Nolana

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