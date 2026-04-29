Porta Nolana blitz interforze contro i mercati abusivi | sequestri denunce e un arresto

Nella mattinata di oggi, a Porta Nolana, sono stati effettuati controlli interforze che hanno coinvolto agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Sono stati sequestrati circa 15 quintali di merce illegale, mentre 322 persone sono state identificate e una persona è stata arrestata come sospetto spacciatore. Durante le operazioni sono state anche denunciate alcune persone per violazioni amministrative e penali.

Maxi controllo della Questura di Napoli con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: rimossi 15 quintali di merce illegale, identificate 322 persone e fermato uno spacciatore.. Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana, al fine di contrastare la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”. In particolare, nelle giornate di lunedì e martedì, la Polizia di Stato, e nello specifico gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Metropolitana e Locale, con la collaborazione di personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana, aree particolarmente afflitte da “ souk “ abusivi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Porta Nolana, blitz interforze contro i mercati abusivi: sequestri, denunce e un arresto Notizie correlate Napoli, blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi: sequestrati 20 quintali di merceNella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, insieme ai militari della Guardia di... Napoli, blitz a Porta Nolana contro i mercati illegaliControlli interforze a Porta Nolana e zone limitrofe: sequestrati 16 quintali di merce dai mercati abusivi e ripristinate le aree Nuovo servizio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, controlli a Porta Nolana: sequestrati 16 quintali di merce nei mercati abusivi; Napoli, blitz a Porta Nolana contro i mercati illegali - Punto!; Napoli blitz a Porta Nolana contro i mercati illegali. Blitz nei suk abusivi: trovati 16 quintali di merce di vario genereNel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di mercati abusivi prelevando circa 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati ... napolitoday.it Napoli, sos Porta Nolana: Esasperati da risse, droga, prostituzione. Situazione fuori controlloLa denuncia dei residenti. E sotto l’arco del Quattrocento va in scena il suk dell’immondizia: È come una casbah ... msn.com Sono le prime ore del mattino e due extracomunitari si fronteggiano a bottigliate sotto l’arco di Porta Nolana: «Siamo esasperati, qui si ha paura di uscire di casa», dicono residenti e commercianti nel quartiere a ridosso della stazione Garibaldi, invaso da un’i - facebook.com facebook Napoli, sos Porta Nolana: “Esasperati da risse, droga, prostituzione. Situazione fuori controllo” x.com