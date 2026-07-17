Tradito dal ceck-in in hotel a Napoli arresto show tra i vicoli di Porta Nolana

Da ilmattino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il check-in in un hotel nel quartiere di Porta Nolana, un uomo è stato arrestato dopo che un sistema di allerta ha segnalato la sua presenza. Nonostante fosse sotto un’ordinanza di custodia cautelare, ha proseguito con il soggiorno. L’allarme è stato attivato dall’incrocio tra i documenti consegnati alla reception e le banche dati delle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto, assicurando l’uomo.

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Con il fiato sul collo. Sapeva che sulla sua testa pendeva un’ordinanza di custodia cautelare, eppure ha deciso ugualmente di sfidare la sorte. A tradirlo, l’Alert alloggiati generato dall’incrocio tra i documenti che aveva presentato alla reception della struttura in cui alloggiava e le banche dati delle forze dell’ordine. Quella che ne è venuta fuori è stata una caccia all’uomo chirurgica, andata in porto in brevissimo tempo grazie alla tenacia e alla conoscenza del territorio degli uomini della Squadra volanti del commissariato Vasto-Arenaccia. La latitanza del trentatrenne algerino, sospettato dalla Procura di Torre Annunziata di essere uno specialista del furto e della ricettazione, è giunta al capolinea oggi pomeriggio tra i vicoli di Porta Nolana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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