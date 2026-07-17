tra valter e sigfrido 72 contatti in 4 mesi

In quattro mesi, tra Valter Lavitola e Sigfrido sono stati registrati 72 contatti. Sigfrido si spostava frequentemente tra la sua casa a Cicciano, in provincia di Napoli, e il quartiere Monteverde a Roma, dove Lavitola ha un ristorante di pesce chiamato Cefalù. I contatti tra i due sono avvenuti in un arco di tempo di circa quattro mesi.

Faceva spesso avanti e indietro dalla sua abitazione di Cicciano, nella provincia di Napoli, al quartiere Monteverde di Roma, dove risiede invece Valter Lavitola - il presunto mandante dell'attentato a Ranucci - e dove si trova il suo ristorante di pesce "Cefalù". In due anni, dal maggio 2024 all'aprile del 2026, il camerunense Gomes Clesio Tavares, tuttofare dell'ex editore dell'Avanti, suo partner per un affare con i carbon credits, ma, dicono i pm, anche soggetto "intraneo" al clan camorristico Russo, ha agganciato le celle telefoniche della Capitale in 51 occasioni. E in 36 quelle della zona dove abita Lavitola. I carabinieri del nucleo investigativo lo localizzano a Roma anche l'11 ottobre scorso, una data considerata rilevante per le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La strana storia dell'attentato a Sigfrido Ranucci: cosa non torna

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