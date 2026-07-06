Attentato a Sigfrido Ranucci indagato Valter Lavitola | È il presunto mandante

Da ilmattino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma. L’imprenditore ed ex giornalista è sospettato di essere il presunto mandante dell’attacco. L’indagine riguarda il tentativo di aggredire il giornalista durante un episodio ancora in fase di approfondimento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’attentato o sui motivi che potrebbero aver portato a questa azione. La procura sta proseguendo con le verifiche e le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Anticipazioni tv della settimana: Alberto Angela torna con «Noos», la nuova serie del programma sulla conoscenza Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

attentato a sigfrido ranucci indagato valter lavitola 200 il presunto mandante
© Ilmattino.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Video Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Notizie e thread social correlati

Chi è il mandante misterioso dell’attentato a Sigfrido Ranucci: 3mila euro alla banda, la via di fuga in Spagna e 200 euro di diariaIl 16 ottobre è stato fatto esplodere un ordigno davanti a una sede televisiva, causando danni e tensioni.

Attentato a Sigfrido Ranucci, quattro arrestiQuattro persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione a un attentato contro Sigfrido Ranucci.

Temi più discussi: L'attentato a Sigfrido Ranucci: ci sono quattro arresti. Nell'intercettazione: Facciamo la storia; Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti; Agorà Estate 2025/26 - Sigfrido Ranucci: aggiornamenti su arresti dopo attentato del 16 ottobre - 30/06/2026 - Video; Cosa si sa delle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci.

sigfrido ranucci attentato a sigfrido ranucciAttentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: è il presunto mandanteL'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto ... ilmattino.it

sigfrido ranucci attentato a sigfrido ranucciAttentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti responsabili: è caccia ai mandantiOperazione tra Napoli e Avellino: eseguite tre custodie cautelari in carcere e un arresto domiciliare per l’attentato contro Sigfrido Ranucci. Indagini ancora in corso sugli ulteriori sviluppi del cas ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web