Attentato a Sigfrido Ranucci indagato Valter Lavitola | È il presunto mandante
Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma. L’imprenditore ed ex giornalista è sospettato di essere il presunto mandante dell’attacco. L’indagine riguarda il tentativo di aggredire il giornalista durante un episodio ancora in fase di approfondimento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’attentato o sui motivi che potrebbero aver portato a questa azione. La procura sta proseguendo con le verifiche e le indagini.
L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Anticipazioni tv della settimana: Alberto Angela torna con «Noos», la nuova serie del programma sulla conoscenza Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
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