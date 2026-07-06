Attentato a Sigfrido Ranucci | Valter Lavitola sospettato mandante

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto a Roma nell’ottobre scorso. Lavitola è attualmente indagato nel procedimento legato all’attacco. La perquisizione si è svolta nell’ambito delle indagini in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle risultanze dell’operazione o sui possibili sviluppi.

AGI - I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno perquisito l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto, nell'ottobre scorso, a Roma. Secondo quanto si apprende, nelle indagini del procuratore Francesco Lo Voi e dei pm Carlo Villani, oggi procuratore di Velletri ed Edoardo De Santis, Lavitola sarebbe sospettato di essere, insieme ad un'altra persona, il mandante dell'attentato. Per questo è indagato in concorso. Le prove a supporto però, al momento, sono al vaglio. Infatti non sono state chieste misure cautelari per l'ex editore. . 🔗 Leggi su Agi.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.

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