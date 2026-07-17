Il bilancio di Tper per il 2025 mostra un utile netto di 12,2 milioni di euro, con un aumento del 25,2% rispetto all’anno precedente. La società ha deciso di non distribuire dividendi, reinvestendo tutto l’utile per progetti futuri. La crescita dei profitti indica un miglioramento dei risultati rispetto all’anno precedente, quando l’utile era di 9,7 milioni di euro.

È un indicatore positivo di crescita quello che restituisce il bilancio integrato di Tper, che chiude il 2025 con un utile netto di 12,2 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto ai 9,7 milioni del 2024. Una somma che, come deciso dall’assemblea dei soci, sarà interamente destinata a riserva per rafforzare la solidità patrimoniale dell’azienda e per sostenere la capacità di investimento in vista delle sfide future su mobilità sostenibile, digitalizzazione e qualità dei servizi, senza distribuzione di dividendi ai soci. "L’innovazione – precisa l’ad e presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri – sta registrando un’accelerazione così forte... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tper, niente dividendi: tutto l’utile per il futuro

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