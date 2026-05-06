Unicredit vola | utile a 3,2 miliardi spinto dai dividendi e commissioni

Unicredit ha registrato un utile di 3,2 miliardi di euro, trainato dai dividendi e dalle commissioni. La banca ha visto un incremento delle entrate derivanti dalle attività di gestione e dai pagamenti, mentre i margini sui prestiti sono diminuiti. La strategia dell’amministratore delegato prevede un focus sulla collaborazione con Commerzbank, anche se i dettagli di questa alleanza non sono ancora stati ufficializzati.

? Cosa scoprirai Come farà Unicredit a compensare il calo dei margini sui prestiti?. Perché la strategia di Andrea Orcel punta così tanto su Commerzbank?. Quali rischi comporta il passaggio dai prestiti alla gestione di asset?. Quando finirà definitivamente il disimpegno della banca dal mercato russo?.? In Breve Cedole incassate a 408 milioni di euro, valore triplicato rispetto all'anno scorso.. Commissioni da 2,43 miliardi di euro grazie al rientro joint venture Allianz e CNP.. Adesione per l'OPA su Commerzbank aperta fino al 16 giugno prossimo.. Ricavi trimestrali in Russia crollati del 40,7% con uscita prevista entro fine anno..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unicredit vola: utile a 3,2 miliardi spinto dai dividendi e commissioni Notizie correlate UniCredit vola con l’utile a 3,2 miliardi: cresce anche Mutti? Cosa scoprirai Come influenzeranno le tensioni nello Stretto di Hormuz i profitti bancari? Perché i dati sull'occupazione USA cambieranno le... Unicredit vola nel 2026: utile record a 3,2 miliardi di euro? Cosa scoprirai Come ha fatto Unicredit a superare le previsioni degli analisti? Quali fattori hanno permesso una crescita del 16,1% in tre mesi?... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, vola Unicredit con i conti; Unicredit, al via l’Ops su Commerzbank con il miglior trimestre di sempre; Unicredit da record, utile a 3,2 miliardi. Orcel: Nessun piano per superare 10% in Generali; Unicredit, trimestre oltre le attese e blitz al 35,5% di Commerzbank. Orcel: proteggiamo la stabilità di Generali. Unicredit, ennesimo trimestre da record: l’utile sale a 3,2 miliardi (+16%). Orcel: Non supereremo il 10% di GeneraliTarget utile 2026 alzato a 11 miliardi. Titolo in forte rialzo a Piazza Affari • Commerz: offerta dal 5 maggio al 16 giugno. Orcel: Siamo fiduciosi di Vittoria Patanè ... firstonline.info Unicredit da record, utile a 3,2 miliardi. Orcel: Nessun piano per superare 10% in GeneraliPer la banca è il 21° trimestre in crescita, l’azione scatta in Borsa fin dall’avvio. Pubblicato il prospetto su Commerzbank, da oggi al 16 giugno l’Ops è in ... repubblica.it Websim. . Piazza Affari chiude in rialzo con il Ftse Mib a +1,2%, in linea con le principali Borse europee nonostante la volatilità legata alle tensioni geopolitiche. Protagonista #UniCredit, che vola oltre il +3% grazie a risultati trimestrali record e indicatori in for - facebook.com facebook Apertura cauta ma positiva per #PiazzaAffari #STM vola col +4,5%, mentre pesano i dazi USA sui titoli auto: #Ferrari -1,64%. Occhi puntati su #UniCredit per l'assemblea sull'operazione Commerzbank. #Borsa #Mercati #FinancialNews x.com