Intesa Sanpaolo | utile record a 9,3 miliardi e dividendi da 6,5 mld

Intesa Sanpaolo ha annunciato un utile netto di 9,3 miliardi di euro, risultato che ha portato all’approvazione del bilancio 2025 da parte dei soci. La banca distribuirà dividendi per un totale di 6,5 miliardi di euro. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando i dati finanziari più recenti relativi all’esercizio appena concluso.

? Cosa sapere I soci Intesa Sanpaolo approvano bilancio 2025 con utile netto di 9,3 miliardi di euro.. Il piano prevede 6,5 miliardi di dividendi e buyback annuali da un miliardo di euro.. I soci di Intesa Sanpaolo hanno approvato il bilancio 2025 con un consenso del 99% a Milano, confermando un utile netto di 9,3 miliardi di euro e la destinazione di 6,5 miliardi di euro in dividendi ai proprietari della banca. L’assemblea ha sancito i risultati dell’esercizio appena concluso, caratterizzato da una redditività che il vertice aziendale colloca tra le più rilevanti nel europeo. La gestione finanziaria del gruppo ha generato un utile che rappresenta il valore più alto registrato nella storia dell’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Intesa Sanpaolo: utile record a 9,3 miliardi e dividendi da 6,5 mld Notizie correlate Mps: utile record a 3,04 mld €, maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana.Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso l’esercizio 2025 con un utile netto di 3,04 miliardi di euro, destinando 2,6 miliardi di euro alla... Banche italiane: dividendi 2026 in crescita per UniCredit, Bper e Intesa Sanpaolo. Ecco gli stacchi.Con la chiusura dei bilanci 2025, il panorama dei dividendi bancari per il 2026 si delinea con aumenti per alcuni istituti e una conferma di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: INTESA SANPAOLO: VARIAZIONE CALENDARIO FINANZIARIO 2026; Intesa alza l’asticella: utile verso 10 miliardi; Messina: Intesa Sanpaololesolide in Europa dopo utili; Intesa Sanpaolo da record, dividendo da 3,3 miliardi di euro in arrivo. Messina: Migliori risultati nella nostra storia. Intesa Sanpaolo da record, dividendo da 3,3 miliardi di euro in arrivo. Messina: Migliori risultati nella nostra storiaLa gran parte delle delibere ha raccolto oltre il 99% dei voti favorevoli del capitale presente. Più articolato il consenso sulle remunerazioni: la politica 2026 ha ottenuto l’89,8% dei voti ... affaritaliani.it Intesa, ok dell’assemblea al bilancio: Siamo fra le più redditizie d’EuropaMILANO – Con un 99% di sì i soci di Intesa Sanpaolo approvano il bilancio 2025, chiuso con 9,3 miliardi di utile («il più alto della nostra storia») e 6,5 miliardi di dividendi. La maggiore banca del ... repubblica.it Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo: “Queste dieci PMI sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy" - facebook.com facebook #IntesaSanpaolo #Investors #Financial La documentazione per l'Assemblea Azionisti di Intesa Sanpaolo con le domande ex art. 127-ter TUF e relative risposte e interventi scritti degli azionisti sulle materie all’ordine del giorno è disponibile qui: group.inte x.com