Il Tour de France 2026 torna in montagna con la tredicesima tappa, in programma venerdì 17 luglio. La frazione, lunga 205,8 chilometri, collega Sole a Belfort e rappresenta la più lunga di questa edizione. Dopo due tappe favorevoli ai velocisti, la corsa si sposta sui Vosgi, con il tratto che si snoda tra il Ballon d’Alsace e Dole-Belfort.

Dopo due giornate favorevoli ai velocisti, il Tour de France 2026 ritrova la montagna con la tredicesima tappa, in programma venerdì 17 luglio. La frazione da Sole a Belfort misura 205,8 chilometri ed è la più lunga dell’edizione. Il percorso presenta una prima parte opaco impegnativa, ma promette spettacolo negli ultimi cinquanta chilometri, quando il gruppo entrerà nel cuore dei Vosgi. Per circa 150 chilometri i corridori non incontreranno particolari difficoltà altimetriche. La situazione cambierà con il Col des Croix, salita di terza categoria lunga 5,1 chilometri con una pendenza media del 4,8%. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, sfida nei Vosgi: il Ballon d’Alsace accende la Dole-Belfort

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