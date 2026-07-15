Il ciclista norvegese della Uno-X Mobility ha vinto la 11ª tappa del Tour de France, una frazione di 161,3 km tra Vichy e Nevers. Ha sorpreso i favoriti e conquistato la sua prima vittoria alla corsa. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La maglia gialla, invece, resta sulle spalle del corridore sloveno.

Il norvegese della Uno-X Mobility sorprende i favoriti nella Vichy-Nevers di 161,3 km e conquista la sua prima vittoria alla Grande Boucle. Sul podio Kooij e Philipsen. Colpo a sorpresa di Soren Waerenskjold nell’undicesima tappa del Tour de France 2026. Il norvegese della Uno-X Mobility si è imposto nella Vichy-Nevers di 161,3 km, conquistando la sua prima vittoria alla Grande Boucle. Giornata senza scossoni per la classifica generale, con Tadej Pogacar che conserva la maglia gialla. Waerenskjold ha approfittato dell’indecisione dei grandi favoriti della vigilia e ha trovato il momento giusto per prendersi il successo di giornata. Alle sue spalle hanno completato il podio l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, Waerenskjold vince l’undicesima tappa: Pogacar resta in maglia gialla

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