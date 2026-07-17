Oggi i ciclisti affrontano i Vosgi nel Tour de France, con attenzione alle strategie degli sprinter e alle leggi di Merlier. Durante la tappa, le squadre Lidl e Ef hanno tentato di modificare il corso della corsa, che sembrava già deciso. Le squadre dei velocisti si sono battute nello sprint finale, con un risultato che ha mandato in visibilio gli appassionati. La tappa si è conclusa con un trio di vittorie allo sprint.

Ai meno venti dell’ultima tappa riservata ai velocisti, il Tour diventa un fuoco d’artificio: prima la Lidl, poi la Ef provano a stropicciare un finale già scritto. È uno show di 15 chilometri, in cui dal ciclismo si passa al motociclismo. Non basta a cambiare la legge dello sprint: a Chalon arriva il terzo centro di Tim Merlier (nella foto), che aggiorna a sei il conto dei suoi successi in Francia. Non fosse per il Mago, sarebbe un arrivo in fotocopia, perché Kooij e il solito Philipsen si erano piazzati così anche il giorno prima. In attesa di assaggiare oggi i Vosgi, col Ballon d’Alsace a 30 dal traguardo, si segnalano la caduta innescata da Gaviria nello sprint e la vivace giornata degli italiani, all’ attacco con Caruso, Ganna, Ballerini e Frigo, purtroppo senza gioia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France, oggi l’esame dei Vosgi. La legge di Merlier . Magico tris allo sprint

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