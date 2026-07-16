Nella dodicesima tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier si è distinto nello sprint, ottenendo il massimo punteggio. Nonostante l'assenza di un supporto di squadra dedicato, il ciclista belga ha mostrato una grande capacità di accelerazione e resistenza. La squadra Lidl-Trek ha adottato un approccio coraggioso durante la frazione, senza un treno di supporto tradizionale.

PAGELLE DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tim Merlier, voto 10: pur non avendo un vero e proprio treno, il belga della Soudal Quick-Step è irresistibile. Quando c’è uno sprint vero e proprio, senza troppe insidie, diventa davvero imbattibile. Sceglie sempre il momento giusto e poi piazza una sparata incontenibile per il rivali. È tripletta in questa Grande Boucle per il velocista più forte al mondo. Olav Kooij, voto 7,5: è il primo degli umani, l’ha già dimostrato e grazie a questo status ha già vinto anche una tappa. Oggi il neerlandese deve inchinarsi a Merlier e accontentarsi della seconda piazza. Jasper Philipsen, voto 6: non ne ha, è ormai palese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Tim Merlier impressionante allo sprint. Lidl-Trek coraggiosa

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