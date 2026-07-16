Pagelle Tour de France 2026 | Tim Merlier impressionante allo sprint Lidl-Trek coraggiosa

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella dodicesima tappa del Tour de France 2026, Tim Merlier si è distinto nello sprint, ottenendo il massimo punteggio. Nonostante l'assenza di un supporto di squadra dedicato, il ciclista belga ha mostrato una grande capacità di accelerazione e resistenza. La squadra Lidl-Trek ha adottato un approccio coraggioso durante la frazione, senza un treno di supporto tradizionale.

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PAGELLE DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tim Merlier, voto 10:  pur non avendo un vero e proprio treno, il belga della Soudal Quick-Step è irresistibile. Quando c’è uno sprint  vero e proprio, senza troppe insidie, diventa davvero imbattibile. Sceglie sempre il momento giusto e poi piazza una sparata incontenibile per il rivali. È tripletta in questa Grande Boucle per il velocista più forte al mondo. Olav Kooij, voto 7,5:  è il primo degli umani, l’ha già dimostrato e grazie a questo status ha già vinto anche una tappa. Oggi il neerlandese deve inchinarsi a Merlier e accontentarsi della seconda piazza. Jasper Philipsen, voto 6:  non ne ha, è ormai palese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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