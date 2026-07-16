Tim Merlier ha vinto in volata la dodicesima tappa del Tour de France, lunga 179 km, con partenza da Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône. La tappa si è conclusa con uno sprint di gruppo, confermando la vittoria di Merlier. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla, senza variazioni alla classifica generale.

Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Tim Merlier vince in volata la dodicesima tappa del Tour de France, con partenza dal circuito di Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 km. Il belga del team Soudal Quick Step, al terzo successo in questa edizione della Grande Boucle, precede allo sprint l'olandese Olav Kooij (Decathlon) e il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo che ha visto coinvolti il colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural–Seguros Rga) e il francese Dorian Godon (Ineos), in particolare Gaviria ha riportato una ferita alla spalle sinistra; graffi e lividi per Godon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, Merlier vince allo sprint la 12/a tappa e Pogacar resta in giallo

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