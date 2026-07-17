Nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, conclusa a Belfort, Mauro Schmid si è imposto come vincitore della frazione. Durante la tappa, il britannico Pidcock ha guadagnato posizioni nella classifica generale. La corsa prosegue con un weekend che si preannuncia molto movimentato, anche per le sfide in classifica e le varie tappe previste.

Ad aprire un weekend che sarà intensissimo anche in chiave classifica generale, troviamo la tredicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo a Belfort. Era molto probabile una fuga per giocare la vittoria parziale e così è stato: un gruppone è evaso dal plotone e alcuni corridori si sono contesi il successo. Ad impors i l’elvetico Mauro Schmid: trionfo più importante della carriera per il 26enne del Team Jayco AlUla. Nelle prime fasi di gara si forma un drappello corposissimo di corridori che riescono ad andar via: Tim Wellens e Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Per Strand Hagenes (Team Visma Lease a Bike),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026: Mauro Schmid si impone a Belfort. Pidcock guadagna in classifica generale

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Mauro Schmid vince la Muscat Classic

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