Durante l'ottava tappa del Tour de France 2026, il gruppo ha raggiunto il traguardo di Bergerac in volata di gruppo. Pedersen ha mantenuto la maglia verde, mentre Pogacar si è posizionato come doppio leader nella classifica generale e di montagna. La tappa non ha presentato particolari difficoltà altimetriche e si è conclusa senza variazioni significative nelle classifiche.

Il Tour de France 2026 è proseguito con l’ottava tappa, che non proponeva particolari difficoltà altimetriche e che si è conclusa con l’annunciata volata di gruppo sul traguardo di Bergerac. Il plotone è giunto compatto e dunque resta tutto invariato in classifica generale, con Tadej Pogacar che indossa la maglia gialla e può fare affidamento su vantaggi siderali. Il fuoriclasse sloveno può anche annoverare lo status di miglior scalatore grazie alle gesta compiute ieri sul Tourmalet e primeggia nella speciale graduatoria, che incorona il primo classifica con la maglia a pois. Il belga Tim Merlier ha conquistato il secondo successo, ma resta alle spalle di Mads Pedersen nella classifica a punti, mentre il messicano Isaac Del Toro è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pedersen difende la maglia verde, Pogacar doppio leader

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