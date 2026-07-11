Tour de France 2026 tutte le classifiche | Pedersen difende la maglia verde Pogacar doppio leader
Durante l'ottava tappa del Tour de France 2026, il gruppo ha raggiunto il traguardo di Bergerac in volata di gruppo. Pedersen ha mantenuto la maglia verde, mentre Pogacar si è posizionato come doppio leader nella classifica generale e di montagna. La tappa non ha presentato particolari difficoltà altimetriche e si è conclusa senza variazioni significative nelle classifiche.
Il Tour de France 2026 è proseguito con l’ottava tappa, che non proponeva particolari difficoltà altimetriche e che si è conclusa con l’annunciata volata di gruppo sul traguardo di Bergerac. Il plotone è giunto compatto e dunque resta tutto invariato in classifica generale, con Tadej Pogacar che indossa la maglia gialla e può fare affidamento su vantaggi siderali. Il fuoriclasse sloveno può anche annoverare lo status di miglior scalatore grazie alle gesta compiute ieri sul Tourmalet e primeggia nella speciale graduatoria, che incorona il primo classifica con la maglia a pois. Il belga Tim Merlier ha conquistato il secondo successo, ma resta alle spalle di Mads Pedersen nella classifica a punti, mentre il messicano Isaac Del Toro è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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