Domani si svolgerà la settima tappa del Tour de France 2026, con partenza da Dole e arrivo a Belfort. La tappa copre circa 200 chilometri e prevede alcune salite di media difficoltà. L’orario di partenza è previsto per le 11:00, con la conclusione stimata intorno alle 16:30. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui principali canali sportivi. La corsa si avvicina alla fase decisiva, con i leader già in evidenza da alcuni giorni.

Si avvicina a grandi passi l’ultima settimana che potrebbe essere decisiva per la conquista dei gradini del podio, visto che la corsa il suo padrone sembra averlo già trovato da tempo. Il Tour de France riprende il suo cammino verso Parigi con la tredicesima tappa, Dole-Belfort di 179,1 chilometri. La strada, dopo due giorni di relativa tranquillità, ritorna a salire e potrebbe rappresentare la garanzia di un nuovo pomeriggio di grandi emozioni. La salita finale non è proprio nei pressi del traguardo, ma potrebbe rappresentare il terreno di sfida su cui i big potrebbero decidere di darsi battaglia. PERCORSO. Il tracciato di gara è quasi totalmente pianeggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Dole-Belfort: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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