Tour de France 2026 tappa 13 Dole-Belfort | orari percorso favoriti per la sfida del Ballon d’Alsace e dove vederla in tv
Il Tour de France 2026 ha attraversato oggi la tredicesima tappa, da Dole a Belfort, lunga 205,8 chilometri. È la frazione più lunga di questa edizione e si svolge venerdì 17 luglio. Dopo due giornate dedicate a velocisti, questa tappa presenta pendenze significative, tra cui il Ballon d’Alsace. La corsa si può seguire in diretta TV, con favoriti che includono alcuni dei principali scalatori.
Il Tour de France 2026 torna a fare sul serio. Dopo due giornate all’insegna delle ruote veloci, la Grande Boucle ripropone oggi, venerdì 17 luglio, le pendenze vere con la tredicesima tappa, la Dole-Belfort: 205,8 chilometri, la frazione più lunga di questa edizione, con oltre 2.400 metri di dislivello complessivo. Il gruppo lascerà il Giura attraversando località come Falletans, Orchamps, Saint-Vit e Rougemont, prima di entrare nel vivo della corsa. I primi 150 chilometri non presentano difficoltà altimetriche di rilievo, ma il finale promette scintille: prima il Col des Croix (terza categoria, 5,2 km al 4,8%), poi il vero giudice della tappa, il Ballon d’Alsace, salita di prima categoria di 8,8 km al 6,9% di pendenza media, con lo scollinamento a circa trenta chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti
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