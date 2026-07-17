Tour de France 2026 tappa 13 Dole-Belfort | orari percorso favoriti per la sfida del Ballon d’Alsace e dove vederla in tv

Notizia in breve

Il Tour de France 2026 ha attraversato oggi la tredicesima tappa, da Dole a Belfort, lunga 205,8 chilometri. È la frazione più lunga di questa edizione e si svolge venerdì 17 luglio. Dopo due giornate dedicate a velocisti, questa tappa presenta pendenze significative, tra cui il Ballon d’Alsace. La corsa si può seguire in diretta TV, con favoriti che includono alcuni dei principali scalatori.