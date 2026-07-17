Ordine d’arrivo Tour de France 2026 tredicesima tappa | Schmid trionfa a Belfort
Mauro Schmid del Team Jayco AlUla ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, da Dole a Belfort, lunga 205,8 chilometri. Schmid si è unito alla fuga di giornata, ha attaccato negli ultimi chilometri e ha battuto in volata il compagno di fuga. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata tra i fuggitivi.
Mauro Schmid del Team Jayco AlUla vince l a tredicesima tappa del Tour de France, Dole-Belfort di 205,8 chilometri. Il corridore elvetico entra nella maxi fuga di giornata, attacca nel finale di corsa e nel testa a testa non concede la minima possibilità di reazione al suo compagno di azione. Il ciclista svizzero precede il colombiano Harold Tejada della XDS Astana che lancia per primo lo sprint, ma non può nulla nel duello con l’avversario. Conquista la terza posizione Tom Pidcock della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, staccato di due secondi ma contento del notevole balzo in classifica che lo proietta in quarta posizione. Termina la sua... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 | Behind the scenes | Ep.1
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