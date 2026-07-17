Ordine d’arrivo Tour de France 2026 tredicesima tappa | Schmid trionfa a Belfort

Notizia in breve

Mauro Schmid del Team Jayco AlUla ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, da Dole a Belfort, lunga 205,8 chilometri. Schmid si è unito alla fuga di giornata, ha attaccato negli ultimi chilometri e ha battuto in volata il compagno di fuga. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata tra i fuggitivi.